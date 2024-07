Un uomo ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11:30 a Zola Predosa, in via Risorgimento incrocio via Pirandello. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed una motocicletta. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per il conducente della motocicletta, un uomo di 61 anni. Trasportata all’Ospedale Maggiore di Bologna con ferite di media gravità la conducente dell’auto, una 31enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.