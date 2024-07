Si apre un nuovo futuro per Ems Group di Montecchio Emilia. L’azienda reggiana – attiva nella produzione di sistemi di fine linea e confezionamento per l’industria alimentare, delle bevande, del vetro e delle lattine – passa le attività al gruppo piemontese Bottero Spa che, con l’acquisto di ramo d’azienda da parte di una sua controllata, la E2Pack Srl, avvia l’uscita dalla crisi.

Quindi continuità produttiva e occupazionale: 60 lavoratori passeranno alla nuova impresa, mentre per un massimo di 100 lavoratori sono previsti incentivi per rinunciare al trasferimento. Inoltre, E2 Pack si impegna entro un anno dalla data di trasferimento anche ad assumere altri dipendenti Ems non ricompresi nel ramo d’azienda laddove avvenga un incremento stabile dei volumi delle proprie attività.

Oggi a Bologna nella sede della Regione l’incontro che ha sancito l’avvio del passaggio alla NewCo dopo l’accordo siglato dalle organizzazioni sindacali, E2Pack Srl e Ems Group Spa. In viale Aldo Moro, con l’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, presenti i rappresentanti di E2 Pack Srl, Ems Group Spa, le istituzioni locali, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori.

“Questa è una soluzione- ha detto Colla- che consente di salvare le competenze e l’esperienza di una realtà storica, garantendo prospettive di continuità industriale. Al contempo si salvaguardano e si mantengono un indotto e una filiera importanti nella nostra regione”.

“Merita un apprezzamento -aggiunge Colla –, nell’ambito del percorso condiviso in questo tavolo, la disponibilità di E2 Pack a supportare i lavoratori che non saranno trasferiti alla Newco e, a fronte di una crescita stabile di fatturato, a dare risposte incrementali agli organici. Un ringraziamento doveroso al tribunale di Reggio Emilia per il lavoro di grande responsabilità svolto e ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali per la correttezza e la lealtà tenuti durante tutta la vertenza.”

“L’operazione con E2Pack rappresenterà – fa sapere l’azienda – per i lavoratori di Ems un nuovo inizio, grazie alla possibilità di entrare in una realtà stabile e solida come il Gruppo Bottero, con una visione industriale ben definita e obiettivi concreti in termini di investimenti in Ricerca & Sviluppo, evoluzione tecnologica e crescita”.

Al termine dell’incontro le istituzioni, preso atto del contenuto dell’accordo, hanno espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, impegnandosi a sostenere il rilancio della nuova azienda con gli strumenti di propria competenza. Hanno inoltre condiviso l’impegno a mantenere una azione di monitoraggio necessaria a verificare l’attuarsi degli impegni sottoscritti.

Ems Group nasce nel 2018 dalla fusione di cinque aziende leader nei settori movimentazione, pallettizzazione e stoccaggio di merci e materiali: circa 200 i dipendenti degli stabilimenti in Val d’Enza e a Fontevivo, nel parmense.

Bottero Spa è un gruppo italiano che dal 1957 è specializzato nella produzione di macchine per la lavorazione del vetro, sia per quanto riguarda il vetro piano sia per quello cavo. In questi settori è oggi fra i tre principali leader globali, con stabilimenti, filiali commerciali e filiali postvendita presenti in tutto il mondo. Oltre alla sede principale di Cuneo, Bottero è presente in Italia a Montecchio Maggiore (Vicenza) e Rovereto (Trento).

Presenti all’incontro in Regione con l’assessore Colla, il Ceo del Gruppo Bottero, Marco Tecchio, il Coo del Gruppo Bottero, Giuseppe Bertocchi nonché i rappresentanti di Fiom Cgil di Parma e di Reggio Emilia.