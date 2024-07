I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato in “flagranza differita” un 28enne originario di Cuba, residente a Bologna, in violazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, alla figlia minorenne e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati. La donna, 26 italiana, nel mese di gennaio 2024 ha denunciato il proprio compagno, conosciuto qualche anno prima e con il quale ha avuto una bambina, in relazione ai suoi continui atteggiamenti prevaricatori e aggressivi assunti durante la loro convivenza.

Durante la denuncia la vittima ha raccontato che l’uomo le aveva limitato i rapporti con i propri familiari, imponendole di scegliere tra lui e la propria famiglia; in più occasione l’ha costretta a subire rapporti sessuali con schiaffi e minacce, spesso in presenza della loro figlia di pochi anni. A seguito della denuncia l’uomo, così come disposto dall’Autorità giudiziaria, era stato arrestato e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento alla donna e alla bambina.

Questa mattina il 28enne, autorizzato solo ad allontanarsi dall’abitazione per recarsi a lavoro, ha cambiato strada e si è presentato davanti al nido frequentato dalla figlia; la donna, non appena l’ha visto, è rimasta impietrita e immediatamente si è allontanata, proprio mentre l’uomo da lontano le riferiva che stava male e che le voleva parlare, prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo. Dalle testimonianze raccolte e dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, i Carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica, grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza poste ai varchi dislocati sul territorio, le quali hanno ripreso più volte il veicolo di proprietà del 28enne, in strade e luoghi non autorizzati, così come raccontato dalla vittima in sede di denuncia.

La stessa ha evidenziato che durante le primissime ore della mattina, l’ex compagno l’aveva provata più volte a telefonare sulla sua utenza telefonica, alle quale lei non ha risposto. Rintracciato nella serata dai Carabinieri, il 28enne è stato arrestato in attesa di essere accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per la convalida dell’arresto con giudizio per direttissima.