Non solo giovani agonisti e sincronette, Reggiana Nuoto è anche Master, con risultati degni di nota sia nelle gare in piscina sia in quelle in acque libere. Da diversi anni la società reggiana può vantare, infatti, anche la squadra Master, che accoglie ex-atleti (che provengono dalle categorie Categoria e Assoluti) che vogliono tornare ad allenarsi con regolarità, ma anche amatori che si avvicinano al nuoto e alla pratica agonistica in età più adulta. I partecipanti sono a tutti gli effetti ‘atleti’, il range di età può andare dai 20 ai 90 anni, si è seguiti da un allenatore, e gli allenamenti, come per il nuoto agonistico, sono finalizzati a partecipare alle gare della stagione, sia a livello regionale sia nazionale.

Ad allenare la squadra Master granata è Alessandro Incerti, attualmente gli atleti, sia maschi sia femmine, vanno dai 20 ai 65 anni, hanno la possibilità di allenarsi fino a 5 volte alla settimana, sempre nella piscina comunale Ferretti-Ferrari, di via Melato, e partecipano ogni mese a gare. L’ultima in ordine di tempo, ma non d’importanza, sono stati i “Campionati Italiani Master di Nuoto 2024”, che si sono svolti dal 25 al 30 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, organizzati da FIN e Polisportiva Comunale, dove Incerti si è classificato al 5° posto nei 100 farfalla categoria M40.

Tra le gare più importanti a cui la squadra Master reggiana ha preso parte durante questo anno sportivo sono da menzionare anche il “Trofeo Master Città di Sassuolo”, alla 5ª edizione, svoltosi il 7 aprile presso la piscina comunale di Sassuolo; i “Campionati regionali Master Emilia Romagna”, svoltisi l’11 febbraio presso lo Stadio del Nuoto di Riccione, dove Incerti ha ottenuto il 2º posto nei 1500 cat. M40; e l’11° “Trofeo Copernuoto”, svoltosi il 19 novembre presso la piscina Campedelli di Carpi, dove Eugenio Cigarini si è classificato al 3º posto nei 50 farfalla cat. M25.

Oltre alle gare che si svolgono nelle piscine, la squadra Master granata partecipa spesso anche agli eventi natatori in acque libere, come le competizioni “Dominate the Water”, ideate dal campione Gregorio Paltrinieri. Alla manifestazione svoltasi lo scorso 8 giugno a Porto Venere (La Spezia), tra gli atleti granata Cigarini ha ottenuto la 1º posizione nella categoria M25 e Andrea Reverberi il 3° posto nella cat. M35. Sempre l’8 giugno, ai “Regionali di fondo in acque libere” a Riccione, Incerti ha ottenuto il 2° posto nella 3 km cat. M40. A settembre, inoltre, Patrizia Sabatini parteciperà nel mezzofondo e nella 3 km ai “Campionati Italiani di fondo in acque libere”, che si svolgeranno a Piombino (Livorno).

“Sono molto contento di quello che hanno fatto i ragazzi – afferma il tecnico Alessandro Incerti -, spero che l’anno prossimo i risultati migliorino ancor di più, la voglia di mettersi in competizione con se stessi non manca mai, soprattutto quando uno è stato un ex-atleta a certi livelli. Negli ultimi anni il mondo Master è cambiato davvero molto, il livello si è alzato tantissimo, si vede dagli atleti che partecipano, come Filippo Magnini, che è di caratura mondiale. Puntiamo sempre a migliorare – ribadisce poi -, sia come risultati sia come numero di atleti, sperando di avere nuove leve da inserire a settembre, senza perdere di vista però lo spirito Master, che non è solo gareggiare o vincere, ma è fare gruppo e passare momenti spensierati insieme. Infatti cerchiamo sempre di organizzare dei weekend dove sia va via tutti insieme per stare in compagnia e divertirsi, poi di contorno ci sono le gare, che portano sempre anche delle grandi soddisfazioni. Sono fiducioso per la prossima stagione”.