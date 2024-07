Torna la terza edizione di Aria Aperta Teatro Festival Kids – Fiorano: il 28 luglio è in programma una giornata ricca di spettacoli, tra cui un debutto nazionale, che animerà la meravigliosa location di Villa Pace di Fiorano Modenese e che chiuderà l’edizione 2024 del festival.

Aria Aperta Teatro Festival Kids Fiorano è patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2023, main sponsor Ceramiche Atlas Concorde S.p.A e Ceramiche Mariner S.p.a.

La giornata sarà interamente dedicata a spettacoli per bambini e per famiglie. La selezione degli spettacoli in programma in quest’edizione è stata fatta sui linguaggi e sui contenuti cercando di privilegiare quelle compagnie che utilizzano il teatro non solo come strumento di intrattenimento ma anche di riflessione, incontro e crescita. Attraverso una programmazione di qualità per contenuti, linguaggi, il Festival vuole offrire alla cittadinanza fioranese e non, l’opportunità di incontrarsi dal vivo e di trascorrere una giornata di teatro e laboratori in uno dei luoghi più suggestivi del Comune di Fiorano: il parco di Villa Pace.

Domenica 28 luglio alle 17:30 aprirà il festival la Compagnia Teatrale Petra che arriva direttamente dalla Basilicata con “Humana Foresta”, una performance esperienziale itinerante all’interno del parco consigliata per bambini dai 5 anni. Alle ore 19:30 è in programma una seconda replica. Evento per massimo 30 spettatori a replica e fuori abbonamento. La giornata continuerà alle 18:30 con il debutto di una nuova produzione della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete “4 passi nel baule” scritto, diretto ed interpretato da Enrico Lombardi. Uno spettacolo tenero e divertente che riflette sul tema dell’essere riconosciuti e della relazione padre-figlio consigliato per bambini dai 2 anni. Il festival si chiuderà alle 21:00 con “L’Orsetto Gioele” una produzione della compagnia romagnola Fratelli di Taglia che tratta del tema dell’ambiente.

Gli spettacoli si svolgeranno all’interno del parco di Villa Pace, gli spettatori dovranno portarsi un telo per sedersi nel prato perché non ci saranno sedie. In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatrino del Crociale a Fiorano Modenese, ad eccezione dello spettacolo Humana Foresta che si svolgerà ugualmente sotto la pioggia all’interno del parco di Villa Pace

Si è pensato di arricchire la giornata di festival con alcune attività collaterali: sarà attivato un laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni con lo scopo di avvicinarli al teatro che si svolgerà sempre nel Parco di Villa Pace prima degli spettacoli dalle 16:30 alle 17:30 e Aria Aperta Audience, un progetto gestito da giovani volontari che ha come obiettivo quello di far dialogare artisti e pubblico. Inoltre per tutto il pomeriggio saranno presenti espositori locali e ci sarà la possibilità di mangiare o fermarsi a bere qualcosa grazie all’organizzazione del punto ristoro curato da Hotel Ristorante Pizzeria Castello di Castellarano.

Per vedere il programma completo del festival si può visitare il sito www.quintaparete.org.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete

Per informazioni e prenotazioni per il laboratorio teatrale è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org