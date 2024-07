Storia a lieto fine per un capriolo che si era perso tra le case di un centro abitato alle porte di Bologna: l’animale è stato recuperato e riportato nel suo habitat naturale dagli agenti della Polizia locale della Città metropolitana.

Il fatto risale ai giorni scorsi, quando la Polizia locale ha ricevuto una segnalazione della presenza di un capriolo all’interno della recinzione di una abitazione, in zona collinare al confine tra i comuni di Bologna e Pianoro. L’animale era intrappolato da alcuni giorni. Gli agenti hanno quindi avviato le operazioni di recupero, con tutte le cautele necessarie. Le squadre di intervento hanno piazzato una rete in un’area ricca di vegetazione. La rete, con maglie larghe, è stata progettata proprio per non ferire l’animale e fermarlo in modo sicuro. L’operazione di cattura del capriolo ha avuto successo e l’animale è stato poi liberato in un ambiente adeguato, in area boschiva sulle colline bolognesi.