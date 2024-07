Un passo avanti per garantire l’asili nido a tutte le bambine e tutti i bambini. Da Settembre saranno attivi 20 nuovi posti negli asili nido del Comune. Si tratta di una nuova sezione presso la scuola materna Rodari, che garantirà 20 posti in più per i bambini 24 – 36 mesi.

“Nel primo intervento di bilancio abbiamo trovato le risorse per una misura importantissima come l’aumento di 20 posti disponibili negli asili nido.”

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini commenta la variazione di Bilancio che consentirà, a partire già dal prossimo 2 Settembre, l’apertura della nuova sezione di asilo nido che andrà a rispondere alle esigenze di quelle famiglie finora rimaste escluse dai posti già assegnati in graduatoria.

“Vogliamo che l’asilo nido sia accessibile a tutti quelli che fanno domanda e nessuno resti escluso– prosegue il Sindaco – questa è una nostra priorità.

L’asilo nido rappresenta una tappa importante dell’educazione dei bambini che li aiuta a interagire con il mondo, ad imparare più velocemente e offre loro un futuro di migliori opportunità.

Inoltre si tratta di un servizio importante per i genitori nel tentativo sempre più difficile di conciliare vita famigliare e lavoro”.

“Sin dal nostro insediamento – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – abbiamo lavorato per trovare le risorse e attuare questo progetto.

Abbiamo trovato l’ accordo con la cooperativa appaltatrice dei servizi per il personale e per definire l’organizzazione della nuova sezione; gli operai di Sgp stanno allestendo gli spazi; abbiamo contattato tutte le famiglie in graduatoria per avvisare di questa nuova opportunità e il 15 luglio sono state inviate le lettere di assegnazione e dei posti”

In queste settimane l’Ufficio Pubblica Istruzione, congiuntamente all’ufficio tecnico, ha effettuato i sopralluoghi necessari agli interventi di adeguamento (trasloco di arredi, adeguamento servizi igienici) .

Alcuni interventi sui servizi igienici sono già stati effettuati e la squadra operai ha provveduto al trasferimento di alcuni arredi e materiali già disponibili nei magazzini comunali mentre il servizio istruzione sta predisponendo gli atti per l’acquisto di nuovi arredi necessari al funzionamento del servizio: seggioline, tavoli , armadietti, cassettiere, tappeti.