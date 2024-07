“I, Daniel Blake”, Palma d’oro a Cannes 2016, è il film che martedì 30 chiude “Cine-Palmes”, la rassegna di proiezioni che nei martedì di luglio ha permesso di rilanciare al Cineporto dell’Emilia-Romagna quattro capolavori premiati negli ultimi anni al Festival francese del cinema. L’appuntamento nell’hub creativo di via Braida 22-24-26, a Fiorano Modenese, è sempre per le ore 21; l’introduzione dell’opera è affidata alla montatrice e redattrice Elisa Caccioni, e la visione è accompagnata da un momento di dialogo e approfondimento.

Il film. Quarto e ultimo appuntamento della kermesse estiva al Cineporto, “I, Daniel Blake” (Regno Unito, Francia, Belgio – 100’ – 2016) costituisce un toccante ritratto della lotta quotidiana di un uomo contro un sistema burocratico spietato, evidenziando le ingiustizie sociali e la dignità dei singoli di fronte alle avversità. L’opera, firmata da Ken Loach, si è aggiudicata anche il British Academy Film award e il Premio César; nel cast Dave Johns e Hayley Squires.

Come già le tre precedenti pellicole (“Anatomia di una caduta” e “Triangle of sadness” e “Titane”), anche la proiezione di martedì 30 luglio ha l’obiettivo di approfondire i temi legati alla società. Sebbene diverse per genere e tematica, infatti, tutte le quattro produzioni internazionali che compongono “Cine-Palmes” hanno indagato le dinamiche sociali e personali, presentando una visione critica e stimolante delle realtà contemporanee attraverso storie potenti e provocatorie.

La rassegna. La rassegna è promossa dalla casa di produzione Scarabeo Entertainment e gode del patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. Come hanno spiegato gli organizzatori, “Cine-Palmes” non vuole soltanto proporre la visione di alcuni tra i più celebrati film autoriali dell’ultimo decennio. Ma punta soprattutto a offrire un’esperienza culturale di alto livello grazie alla presenza in “sala” di esperti del settore cinematografico, critici e non solo.

I biglietti. L’ingresso all’evento, comprensivo di proiezione e snack, ha un costo di 10 euro. I biglietti sono acquistabili online su www.cineportoemiliaromagna.it, anche collegandosi al sito web inquadrando il Qr code presente sulle locandine della rassegna distribuite sul territorio. Sono inoltre disponibili alla cassa del Cineporto dell’Emilia-Romagna. Maggiori informazioni via mail (info@scarabeoentertainment.it) e al telefono (0536.078770).