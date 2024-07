Per permettere l’asfaltatura della nuova rotatoria di via Crociale e via san Giovanni Evangelista, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di giovedì 1° agosto, la rotatoria sarà chiusa al traffico.

Apposita cartellonistica sarà collocata su via Cameazzo per i veicoli diretti a Maranello, su via Ferrari Carazzoli e su via dell’Artiginato per i veicoli diretti a Sassuolo.

In caso di maltempo i lavori saranno effettuati nel primo giorno utile.