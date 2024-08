Manutenzione delle piste ciclabili e un nuovo tratto di Bicipolitana, edilizia scolastica e manutenzione di ponti e strade. Queste le voci principali degli investimenti che saranno messi in campo dalla Città metropolitana di Bologna con parte delle risorse dell’avanzo libero del bilancio 2023. La delibera per impegnare le risorse è stata approvata dal Consiglio metropolitano nella seduta di mercoledì 31 luglio con 11 voti a favore (Centro sinistra) e 3 contrari (Uniti per l’alternativa).

In particolare, 1,8 milioni di euro saranno trasferiti ai Comuni di San Lazzaro di Savena e Ozzano dell’Emilia per la realizzazione di un nuovo tratto della Bicipolitana. E ancora, 450.000 euro saranno utilizzati per la riasfaltatura della Ciclovia del Sole nel tratto del Comune di Vergato, mentre 350.000 euro saranno trasferiti al Comune di Calderara per la realizzazione del collegamento tra Ciclovia del Sole e Ciclovia del Reno.

Per quanto riguarda l’edilizia scolastica, 2,95 milioni di euro serviranno per la demolizione e ricostruzione di un corpo edilizio dell’Istituto Alberghetti di Imola. E ancora, oltre 400 mila euro contribuiranno alla messa in sicurezza dell’oratorio e al completamento dell’auditorium ex stalla dell’Istituto Serpieri (intervento complessivo da 1,1 milioni di euro); 375.000 euro per la realizzazione di una palestra in legno con tensostruttura fissa all’Istituto Scarabelli-Ghini. Per l’istituto Rambaldi Valeriani sono state approvate opere opzionali per la conclusione della nuova palestra (520 mila euro) e costruzione della nuova palazzina (480 mila euro). Infine, circa 60 mila euro saranno impegnati per il rifacimento dei servizi igienici, al liceo Copernico e all’Istituto Aldrovandi Rubbiani.

Investimenti anche per la manutenzione delle strade provinciali e ponti. Lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul torrente Sillaro della SP 21 Val Sillaro (115.000 euro); lavori di riqualificazione e adeguamento strutturale del ponte sul torrente Sillaro della SP 50 San Antonio (30.000 euro); manutenzione straordinaria e adeguamento della strada temporanea del cantiere del Nodo di Rastignano nei Comuni di Pianoro e Bologna (100 mila euro); trasferimento al Comune di Cento per affidamenti di servizi tecnici e lavori sul ponte sul fiume Reno della SP 42 Centese (oltre 90 mila euro). Infine, 100 mila euro saranno impegnati per nuovi semafori, attraversamenti pedonali e segnaletica per le ciclabili su tutta la rete.

Tra le altre maggiori voci di investimento troviamo 300 mila euro per la ristrutturazione degli immobili di proprietà della Città metropolitana in via Sant’Isaia a Bologna e 350 mila euro di trasferimenti alle Unioni di comuni per la redazione di studi/progetti di fattibilità nell’ambito delle Officine per la Rigenerazione metropolitana.

“Investiamo parte dei 15,6 milioni di euro dell’avanzo libero del bilancio 2023 su temi prioritari del mandato amministrativo: manutenzione delle strade provinciali, riqualificazione delle scuole e mobilità ciclabile – ha commentato il Sindaco Matteo Lepore – Teniamo da parte le restanti risorse per far fronte a necessità future per la seconda parte dell’anno. Un ringraziamento particolare ai tecnici delle Entrate, la cui oculata gestione ci permette ogni anno di avere un piccolo tesoretto da investire, utile anche in caso di necessità imminenti, come è stato lo scorso anno con l’alluvione”.