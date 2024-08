Questa mattina la stazione monte Cusna del Soccorso Alpino è stata attivata per un incidente avvenuto sulla pista da downhill a Febbio di Villa Minozzo, in cui è rimasto coinvolto un giovane 21enne di Parma. Il ragazzo, munito di protezioni agli arti, stava svolgendo uno dei percorsi quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto riportando un trauma facciale e toracico.

E’ stata inviata una squadra territoriale del Soccorso Alpino Speleologico Emilia Romagna che è giunta sul luogo dell’incidente quando l’elisoccorso di Pavullo aveva iniziato le operazioni di recupero con verricello. L’infortunato è stato poi consegnato all’equipaggio dell’ambulanza di Villaminozzo giunta alla strada carrozzabile. Quest’ultima ha preso in carico il paziente per trasportarlo in codice 2 all’ospedale di Castelnuovo nè Monti.