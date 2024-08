Proseguono nelle settimane centrali di agosto i tanti appuntamenti che animano il territorio di Castelnovo Monti, tra sport, arte, cultura, musica, convivialità e divertimento per tutta la famiglia. Questa settimana in particolare sarà segnata giovedì 8 agosto dal grande evento “Musica ne’ Monti” che culminerà con lo spettacolo di Gabry Ponte.

Non mancano altri appuntamenti di alto spessore. Castelnovo ospita da mercoledì 7 fino a venerdì 9 agosto Tonalestate International Summer University. Un appuntamento di portata internazionale che quest’anno vede la collaborazione e il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti. Tonalestate è un’associazione culturale internazionale che organizza, ogni anno, una Summer University rivolta agli studenti universitari e delle scuole medie superiori, ai loro docenti, educatori e formatori e a tutte le persone interessate ad affrontare culturalmente la realtà nel rispetto dei diritti umani, della giustizia e della pace in tutto il mondo. Le passate edizioni si sono sempre svolte in territorio alpino, da cui il nome dell’evento, ed è quindi la prima volta che l’iniziativa arriva in Emilia-Romagna e a Castelnovo. Il tema posto nel 2024 è “Le temp vaincu? Tutto è bevuto! Tutto è mangiato! Niente più da dire”. Nell’arco dei tre giorni di lavori si susseguiranno lezioni magistrali di personaggi della cultura internazionale, tavole rotonde, spettacoli, concerti e mostre fotografiche e pittoriche al Teatro Bismantova (ad ingresso libero e gratuito). Il programma completo è disponibile sul sito https://tonalestate.org/. Info: Teatro Bismantova tel. 0522 611876.

Da giovedì 8 e fino a mercoledì 14 agosto Castelnovo ospita il ritiro pre-campionato del Conad Volley Tricolore Reggio Emilia, con i giocatori e lo staff che si alleneranno tra il Centro sportivo Polifunzionale “Onda della Pietra” e la Palestra di Felina. È il quinto anno consecutivo che la squadra reggiana tiene la sua prima settimana di preparazione atletica a Castelnovo, che è diventata un’occasione importante anche per promuovere il territorio con eventi sportivi e non solo. I pallavolisti infatti parteciperanno a numerose visite ed eventi in programma nei prossimi giorni.

Giovedì 8 agosto i commercianti di Castelnovo in collaborazione con il Comune propongono un grande evento: Musica ne’ Monti. Fin dalle ore 17 in paese si susseguiranno postazioni con Dj set, i negozi saranno aperti anche alla sera, ci sarà la possibilità di gustare cibi di strada. Piazzale Matteotti sarà la location del grande concerto previsto in serata. Sul palco centrale si susseguiranno i Dj Constantin, Sq4re e Seven Monkeys. Poi dalle 22.30 via al grande show di Gabry Ponte, uno dei Dj e producer italiani più conosciuti nel mondo, con oltre 25 anni di carriera e grandissimi brani di successo, prima con gli Eiffel 65, poi in “singolo” anche grazie alla casa discografica che ha fondato, la Dance and Love. Ha collaborato con artisti quali Zucchero, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Jovanotti, Marracash, Elisa e tanti altri. I biglietti per il concerto sono in vendita su Ticketmaster.it.

Ancora musica venerdì 9 agosto, ma legata alla storia e alle tradizioni del territorio: a Felina in piazza della Resistenza, alle ore 21, si terrà infatti il Concerto d’estate della Banda Musicale di Felina. Un appuntamento sempre molto atteso dell’estate appenninica, che vede protagonista la formazione bandistica con più di 150 anni di storia, e che ha un legame fortissimo con la comunità locale, pur essendo ormai nota a livello nazionale.

Sabato 10 agosto torna anche la gara di pesca al Lago di Virola, dalle ore 14.30 alle 20 con la modalità “prendi e molla”.

Domenica 11 agosto in piazza Peretti ci sarà dalle 8.30 per tutta la giornata il Mercatino dell’antiquariato con hobbisti.

Da lunedì 12 agosto e fino a sabato 31 agosto riapre al Foyer del teatro Bismantova l’esposizione artistica L’arte del dono, che sostiene il progetto di restauro dell’antico Oratorio di via I Maggio. All’iniziativa hanno aderito una cinquantina di artisti, da tutta la provincia di Reggio e non solo, dimostrando quanto sia forte il legame con la piccola chiesa nel cuore del centro storico di Castelnovo. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, alla domenica dalle 10 alle 12, e in orario serale dalle 20 alle 22 nei giorni 16 e 25 agosto. Per informazioni: anticooratorio.smm@gmail.com.

Lunedì 12 agosto nuovo appuntamento con L’Uomo che cammina, il “nonFestival” che, prendendo le mosse dall’omonimo testo di Christian Bobin, approfondisce il rapporto tra uomo, ambiente e dimensione del sacro con un ricco calendario di eventi artistici in Appennino. Questo appuntamento specifico sarà dedicato a Dante Alighieri. All’ora del Vespro, dalle 18, ci si troverà al Centro Laudato Sì, per una camminata con il dantista Riccardo Starnotti attorno alla Pietra di Bismantova. Al centro, Starnotti inizierà la lettura e il commento del IV Canto del Purgatorio della Divina Commedia, ovvero quello in cui è citata la Pietra di Bismantova. Si camminerà poi nei dintorni della rupe simbolo dell’Appennino reggiano. Info: Biblioteca Crovi 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Infine, sempre lunedì 12 agosto, tornano le presentazioni di libri in centro storico del cartellone “Piazza Parola”. In piazza delle Armi alle ore 21 si parlerà del romanzo La scalata, di Armido Malvolti e Giordano Simonelli, in dialogo con Emanuele Ferrari. Si tratta del capitolo conclusivo della “Trilogia del Conte”, così definita perché uno dei protagonisti è un Conte, ultimo discendente di un Casato con radici storiche in Garfagnana. Gualtiero, questo il suo nome, non ha eredi a lui conosciuti e li cerca in varie direzioni. Per informazioni: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it. In caso di maltempo, ci si sposterà al Teatro Bismantova.