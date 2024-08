Nell’ambito del potenziamento dei controlli effettuati dalla Polizia Stradale nel periodo estivo, nella mattinata del 5 agosto, gli Agenti della Polstrada di Altedo hanno proceduto all’arresto di un uomo, un 29enne cittadino italiano di origine argentina, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

In particolare gli operatori sottoponevano al controllo, presso il casello di Altedo, un’autovettura Opel Meriva, notata poco prima procedere ad alta velocità lungo la carreggiata autostradale in direzione Bologna.

Nel corso del controllo, gli Agenti venivano insospettiti dall’inusuale comportamento del conducente della vettura, motivo per cui decidevano di approfondire l’accertamento. All’interno di due grosse valigie da viaggio ed un borsone trasportate a bordo dall’uomo, gli operanti rivenivano ben 20 grossi involucri avvolti in plastica termosaldata con all’interno della marijuana destinata allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 20, 21 Kg.

Alla luce di ciò, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Bologna, il conducente della Meriva veniva tratto immediatamente in arresto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotto alla casa circondariale della Dozza in attesa di processo. La marjuana, che sul mercato clandestino avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro e destinata a consumatori in prevalenza molto giovani, veniva sequestrata per la successiva distruzione.