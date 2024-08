“La conclusione positiva della vicenda dell’ex Marelli di Crevalcore, sancita oggi presso il Mimit, è un fatto importante per la nostra comunità. Questo non solo sul piano economico, dove la reindustrializzazione del sito ad opera di Tecnomeccanica rilancia un nodo fondamentale del nostro sistema produttivo, ma anche sul piano sociale: la salvaguardia di 152 posti di lavoro e l’individuazione di una soluzione condivisa per gli altri 70 evita quel forte contraccolpo sui lavoratori e le loro famiglie che avevamo temuto all’atto dei licenziamenti dieci mesi fa.

Questa vicenda ci conferma la capacità del nostro territorio di creare un asse comune fra forze sociali, istituzioni e sistema imprenditoriali per trovare le soluzioni che servono.

Un ringraziamento particolare va alla comunità locale di Crevalcore, alle lavoratrici e ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali e alla Regione Emilia-Romagna.

Domani saremo in Regione per la firma dell’accordo sul piano sociale e sul piano industriale”.

Così il Sindaco metropolitano di Bologna Matteo Lepore.