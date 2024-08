“Quanto accaduto prima in via Roma e poi al Pronto Soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova grave ed inaccettabile. Voglio esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale agli operatori sanitari coinvolti. Gli episodi di aggressione agli operatori sanitari sono in continua crescita in tutta Italia.

Occorre da parte di tutti il massimo rispetto per chi ogni giorno lavora per tutelare la nostra salute. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine per identificare rapidamente i responsabili dell’accoltellamento e dei suoi sviluppi all’interno dell’ospedale e per una efficace azione preventiva, congiuntamente ad interventi contro emarginazione e degrado urbano che saranno al centro della nostra azione amministrativa”.

Marco Massari, Sindaco di Reggio Emilia