Nel pomeriggio del 12 agosto, il personale della 4° Sezione “Crimine Diffuso della Squadra Mobile” ha effettuato un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco delle Caserme Rosse, che si è concluso con l’arresto di due cittadini marocchini, classe 2002 e 2004, resisi responsabili di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli Agenti di Polizia in osservazione, notavano diverse persone attraversare il parco e portarsi sino alla collinetta che costeggia la Tangenziale; insospettiti da ciò, decidevano di concentrare l’attività d’osservazione in quella zona.

Qui scorgevano il cittadino marocchino del 2002 – già noto alle Forze di Polizia, in quanto gravato da diverse condanne e pregiudizi di polizia e, in passato, già tratto in arresto in flagranza di reato per reati della stessa indole – consegnare delle dosi e porgere il denaro al suo connazionale del 2004.

In considerazione del fatto che durante l’attività di osservazione il marocchino veniva visto più volte chinarsi dietro degli arbusti, gli operatori della Squadra Mobile richiedevano l’intervento dell’unità cinofila che, con il cane Havana, rinveniva e dissotterrava una busta contente palline di cocaina.

Gli operatori di Polizia traevano in arresto i due malviventi, sequestrando complessivamente 16 grammi di cocaina e del denaro contante pari a circa 330 euro.