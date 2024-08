Esordio casalingo per i neroverdi in questa nuova stagione di serie B al Mapei Stadium contro il Cesena. Fabio Grosso ha mandato in campo dal primo minuto Satalino, Doing, Mulattieri, Boloca, Paz, Romagna, Odenthal, Bajrami e Kumi. Arbitro il sig. Massimi di Termoli.

Esordio dal primo minuto anche per il centrale del 2004 Justin Kumi promosso in prima squadra dopo essersi decisamente fatto notare nel campionato primavera affianco ai suoi compagni di squadra laureati campioni d’Italia.

I precedenti della sfida parlano di sette partite giocate tra Cesena e Sassuolo nella loro storia con quattro vittorie dei neroverdi, una sconfitta e due pareggi.

Un Sassuolo decisamente più offensivo nei primi 20’ anche se gli interventi più decisivi sono stati quelli dell’estremo difensore Satalino fondamentale in due parate per salvare il risultato in avvio di gara.

Al 33’ però una gran bella triangolazione offensiva tra Kumi e Mulattieri permette a quest’ultimo di confezionare un assist perfetto per la testa di Antiste che piazza nell’angolino sinistro dove Pisseri in tuffo non è riuscito ad arrivare.

Sassuolo 1 – Cesena 0

Nemmeno il tempo di riprendere dopo l’intervallo che al 52’ e Curto al volo di destro manda il pallone in rete per il pareggio.

Sassuolo 1 – Cesena 1

Al 59’ Fabio Grosso richiama in panchina Bajrami e al suo posto manda in campo Flavio Russo, sua la classifica marcatori nello scorso campionato primavera con 24 reti segnate. Il talento non tarda ad esprimersi e proprio Russo di testa su assist di Antiste porta in vantaggio i padroni di casa.

Sassuolo 2 – Cesena 1

Mentre Mignani cambia per coprirsi di più il Sassuolo si affida all’esperienza di Obiang al 78’ per gestire il vantaggio e i tre punti. Dentro anche Lipani al posto di Kumi autore di una ottima gara.

Ultima parte di gara con un Cesena tutto in avanti e un Sassuolo attento alla fase più critica dello scorso campionato, quella dei minuti di recupero. Il triplice fischio di Mignani ha decretato la prima vittoria casalinga per i neroverdi che saranno in campo martedì prossimo contro il Bari al San Nicola.