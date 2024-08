Nell’ambito del progetto Sport Valley della Regione Emilia-Romagna ha preso il via il raduno dei giovani talenti della Federazione Atletica Leggera (Fidal) che per una intera settimana si alleneranno presso la pista Lorenzo Fornaciari vivendo il paese ed il territorio anche grazie a varie attività collaterali. Le recenti Olimpiadi di Parigi hanno ulteriormente rilanciato l’Atletica Leggera ed il raduno tecnico di alta specializzazione di Castelnovo coinvolge ragazzi e ragazze che sognano un futuro a cinque cerchi.

Il raduno si sviluppa su due turni di attività e coinvolge complessivamente 320 atleti e 50 tecnici. Ieri ad accogliere il primo gruppo arrivato c’erano il sindaco Emanuele Ferrari, il vice-sindaco Daniele Valentini e la consigliera comunale Patrizia Agnesini. Al benvenuto del primo cittadino ha fatto seguito un intervento tecnico ed organizzativo di Federico Menozzi, fiduciario del Comitato Regionale Fidal. Fra le attività collaterali sono inclusi nel programma momenti di formazione per atleti e per tecnici; fra questi il primo sarà sul tema della motivazione allo sport. Un altro spazio sarà dedicato alla presentazione del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con l’intervento del presidente Fausto Giovanelli.

Per venerdì è inoltre fissato l’incontro con la Regione Emilia-Romagna che sarà rappresentata da Giammaria Manghi, ossia colui che insieme all’ex presidente Stefano Bonaccini ha sposato lo sport come forte veicolo di educazione per i giovani, di benessere per la popolazione, di promozione del territorio e di opportunità turistica per le aree montane. Mercoledì e venerdì ragazzi e tecnici Fidal saranno ospiti del Wellness Village Onda della Pietra dove sono previsti incontri ed animazioni, anche con l’intento di fare festa tutti insieme. Nel corso della settimana anche l’Assessore allo Sport Carlo Boni farà visita ai ragazzi durante gli allenamenti.

Il raduno della Fidal regionale si inserisce nell’ambito di “Montagna di Atletica Leggera”, ossia un insieme di eventi e attività coordinate dall’Atletica Castelnovo ne’ Monti in collaborazione con il Comune di Castelnovo, il Parco, la Regione e la Cooperativa di Comunità Quadrifoglio.