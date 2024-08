Come noto, ieri sera intorno alle 19:00, in via Mazzini all’angolo con viale XX Settembre, una fuga di gas ha comportato la chiusura della strada e l’allontanamento dalle loro abitazioni delle famiglie residenti al civico 5 di viale XX Settembre.

Subito sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco di Sassuolo e i tecnici di Inrete Distribuzione Energia che, assieme agli agenti della Polizia Locale supportati dai Volontari della Sicurezza, hanno provveduto ad evacuare temporaneamente l’edificio con 12 nuclei famigliari e tre negozi coinvolti.

Sul posto il Sindaco Matteo Mesini e l’Assessore al centro storico Federico Ferrari, in costante contatto con i responsabili degli uffici comunali per coordinare le eventuali necessità di alloggio e sistemazione delle famiglie evacuate.

I tecnici di Inrete hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per intercettare la fuga e mettere in sicurezza gli impianti. Il gas aveva invaso i vani contatori e la centrale termica della palazzina per cui si è reso necessario isolare l’immobile anche dall’energia elettrica.

La perdita, che ha riguardato un allacciamento, è stata intercettata verso le ore 23 e dopo la mezzanotte i VVF hanno permesso il “riallaccio della corrente elettrica” e formalmente il rientro in casa dei residenti evacuati che, però, nel frattempo avevano trovato sistemazione da famigliari per la notte. I tecnici di Inrete Distribizione Energia rimuoveranno – in via precauzionale – altri allacciamenti non più in uso.

Per segnalare eventuali fughe di gas, guasti o disservizi è sempre disponibile il numero verde del Pronto intervento di Inrete al numero 800 713 666. Il servizio è gratuito attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.