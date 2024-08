Il Comune di Mirandola, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente una settimana già di per sè densa di appuntamenti, che culminerà con l’edizione 2024 della Notte Gialla, organizza un concerto suggestivo – a lume di candela – nel chiostro del Polo Culturale “Il Pico”.

Dopo il successo del “Festival della Musica”, l’Amministrazione ha scelto di chiudere la stagione dei concerti estivi con un ultimo appuntamento “fuori programma”, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Ufficio Cultura e della Scuola di Musica cittadina, nonché della associazione Amici della musica. “Una Colonna sonora… a lume di candela”, in programma per Giovedì 5 Settembre alle ore 21, vuole essere un piccolo dono (concerto ad INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento sedute e senza possibilità di prenotazione) per tutti gli appassionati delle musiche dei grandi compositori italiani e internazionali: Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams – tanto per citarne alcuni. Questi sono solamente alcuni dei grandi nomi interpretati dai Maestri Gaetano Dolce (violino), Lucio Carpani (pianoforte) e Francesco Guicciardi (fisarmonica) della Scuola di Musica “Carlo & Guglielmo Andreoli” di Mirandola.

“Si tratta di un concerto, inizialmente non previsto, pensato in considerazione dell’ampio gradimento che hanno saputo intercettare i concerti estivi realizzati sul territorio comunale ed anche nel Polo Culturale stesso – confida l’Assessore alla Cultura Marina Marchi – Il chiostro, specialmente di notte, possiede un fascino speciale che diventerà ancor più suggestivo e particolare con la formula del concerto a lume di candela. Vorrei ringraziare l’Ufficio Cultura del Comune, i collaboratori del Polo Culturale, la Scuola di Musica Andreoli e gli Amici della musica per il grande entusiasmo nello sviluppare e realizzare quest’ultima proposta, nell’ampio calendario dei concerti realizzati fra il Polo Culturale nel mese di Giugno e nelle Frazioni. Conclusa la stagione estiva, il Polo Culturale riprenderà la consueta programmazione di attività dedicate alle scuole e non solo. Posso anticipare che saranno confermati i laboratori natalizi dedicati ai più piccoli e gli appuntamenti con gli scacchi e il burraco per i più “grandi”. Sono in programma tante novità per la stagione 2024/25 che sveleremo fra qualche settimana…”