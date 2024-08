Avrebbe approfittato della momentanea assenza dei dipendenti nei pressi delle postazioni delle casse, per aprire un registratore ed impossessarsi del danaro riposto all’interno, circa 300 euro, ottenuti i quali ha guadagnato l’uscita allontanandosi. Secondo le risultanze investigative dei carabinieri della stazione di Castellarano, forti delle riprese delle telecamere della videosorveglianza interna del supermercato, il presunto ladro potrebbe essere stato un minorenne ora finito nei guai. Per questi motivi, infatti, con l’accusa di furto aggravato i carabinieri della stazione di Castellarano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minore di 15 anni residente nel reggiano.

È successo lo scorso mese di luglio, quando il responsabile del punto vendita di un supermercato del comprensorio ceramico reggiano è stato informato dalle dipendenti che, durante i conteggi degli incassi, da una cassa risultavano mancare 275 euro. Un mistero subito risolto attraverso la visione dei filmati ripresi dalle telecamere interne del punto vendita, dove emergeva che nel pomeriggio un giovane, approfittando dell’assenza di persone nei pressi, si avvicinava alla cassa apriva il registratore impossessandosi dei soldi per poi allontanarsi. Filmato incriminato alla mano, il responsabile del supermercato, si è presentato ai carabinieri della stazione di Castellarano formalizzando la denuncia per furto.

I militari avviavano le indagini partendo proprio dalla visione del filmato che riprendeva il presunto autore durante la sottrazione del danaro dalla cassa. Grazie al video e a concordi testimonianze raccolte dai carabinieri Castellarano, i militari identificavano il presunto ladro in un 15enne, acquisendo a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di furto aggravato per la cui ipotesi delittuosa veniva quindi denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.