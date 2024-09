Venti nuovi posti al nido per i bambini, di 24 e 36 mesi, di Sassuolo. Questa mattina il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni hanno accolto bambini e famiglie che frequenteranno la sezione “Primavera” presso la scuola materna Rodari.

“Venti bambini questa mattina hanno iniziato a frequentare la nuova sezione della materna – ha dichiarato il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – e siamo voluti essere presenti per accoglierli augurando loro e alle loro famiglie un buon inizio d’anno scolastico. Vogliamo che l’asilo nido sia accessibile a tutti quelli che fanno domanda e nessuno resti escluso, perché rappresenta una tappa importante dell’educazione dei bambini che li aiuta a interagire con il mondo, ad imparare più velocemente e offre loro un futuro di migliori opportunità”.

“Sin dal nostro insediamento – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni – abbiamo lavorato per trovare le risorse e attuare questo progetto. Si tratta di un servizio importante tanto per i bambini quanto per i genitori nel tentativo sempre più difficile di conciliare vita famigliare e lavoro. Grazie alla Dirigente scolastica, alla cooperativa appaltatrice dei servizi per il personale, all’Ufficio Pubblica Istruzione ed agli operai di Sgp che per tutta estate hanno lavorato affinchè tutto fosse pronto per oggi”.