Nel pomeriggio del 1° settembre, i militari della Stazione di San Felice sul Panaro, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato un 37enne originario della Romania, in Italia senza fissa dimora, dopo averlo sottoposto a controllo in Via Degli Estensi. Durante le procedure di identificazione, l’uomo ha esibito ai militari una carta di identità rumena, risultata contraffatta. I rilievi fotodattiloscopici ne hanno poi consentito l’identificazione. All’esito delle attività è stato tratto in arresto per il possesso di documento d’identità falso.

A Castelfranco Emilia, i militari della locale Tenenza hanno rintracciato e arrestato un cittadino nigeriano 47enne, risultato destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. Deve scontare una condanna ad un anno di reclusione ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena.