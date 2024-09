Sempre alta l’attenzione da parte della Polizia Locale in tema di sicurezza stradale. Nell’ultima settimana di agosto, dal 23 al 30, gli agenti bolognesi sono stati impegnati in una serie di servizi nell’intero arco della giornata (controlli diurni, serali e notturni), finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, oltre al rispetto dell’efficienza dei veicoli e della correttezza dei documenti di guida e di circolazione. Tutti i nuclei territoriali sono stati coinvolti, con il rinforzo del reparto Moto e l’ausilio dell’unità cinofila. 110 in totale i veicoli controllati, con 26 persone sottoposte all’alcol test e 25 a quello per l’uso di sostanze psicotrope.

L’esito delle verifiche ha portato alla denuncia di tre persone per guida in stato di ebbrezza e altrettante sorprese sotto l’effetto di sostanze psicotrope dove, in uno di questi casi, il conducente è stato trovato in possesso di 2 grammi di marjuana, poi sequestrata dagli agenti.

A conclusione dei controlli, sono state elevate 15 sanzioni amministrative a carico dei vari conducenti, tra queste 2 verbali per veicolo non sottoposto a revisione, 2 per guida con patente scaduta, 3 per guida senza cinture di sicurezza, 1 per assicurazione scaduta, oltre a 8 patenti e 2 carte di circolazione ritirate.

Durante uno di questi controlli, a bordo di un veicolo è spuntato anche un coltello, successivamente sequestrato.

Questi controlli straordinari, anche serali e notturni, si affiancano agli abituali controlli diurni su tutte le infrazioni del codice della strada, e potranno essere ripetuti anche nei prossimi mesi.