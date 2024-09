“Il maltempo previsto per domenica ci ha, purtroppo, costretto a “chiudere” in anticipo questa edizione della Giareda. Un’edizione che da una parte ci ha dato grandi soddisfazioni sia in termini di presenze, e ce lo confermano gli operatori, sia in termine di riuscita delle iniziative nuove che sono state inserite nel programma.

I furti che, dalle voci raccolte, hanno colpito alcuni operatori presenti alla manifestazione, rappresentano invece un tema che dovremo affrontare in vista della prossima edizione.

Premesso che le attività di vigilanza sono a carico degli operatori del commercio, tanto che una parte di questi si organizza già in autonomia, occorrerà fare una riflessione con l’obiettivo di garantire la serenità e la buona riuscita di questo tipo di manifestazione.

E’ nostra intenzione proseguire quindi il percorso avviato per l’aggiunta di ulteriori attività per la prossima edizione, riflettendo con chi da sempre lavora con noi, commercianti e associazioni, per garantire la serenità di tutti”.