Un cast eccezionale e ospiti internazionali hanno regalato momenti indimenticabili. L’attrice Natalia Tena, famosa per i suoi ruoli in Harry Potter e Il Trono di Spade, è stata accolta da una folla entusiasta, raccontando la sua carriera in un’intervista emozionante e incontrando i fan. Giorgio Vanni, accompagnato dalla sua band I Figli di Goku, ha entusiasmato il pubblico con uno show che ha ripercorso le iconiche sigle dei cartoni animati. Anna Mazzamauro e i doppiatori Leonardo Graziano, Andrea Lavagnino e Alessandro Quarta hanno dato vita a momenti di grande spettacolo, portando il mondo del doppiaggio sotto i riflettori.

Non sono mancati gli idoli del web come Cicciogamer89, Sio, Fraffrog, e Simple & Madama, che hanno intrattenuto e coinvolto il pubblico con la loro creatività e simpatia. L’Artist Alley è stata uno dei fulcri creativi dell’evento, con oltre 70 artisti che hanno condiviso il loro talento e la loro passione con il pubblico, mentre l’area dedicata ai mattoncini LEGO® ha incantato grandi e piccini con creazioni monumentali, tra cui il diorama di SuperLorenzo, un’esperienza interattiva indimenticabile.

I visitatori hanno potuto esplorare una vasta selezione di videogiochi, dalle console vintage ai cabinati arcade, fino ai titoli più recenti nella Gamers Arena, che ha ospitato tornei spettacolari. Le aree dedicate ai giochi da tavolo e al retrogaming hanno regalato un tuffo nel passato per gli appassionati e nuove scoperte per i più giovani.

«Questa nuova edizione di Modena Nerd ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per la cultura nerd in Italia. Con un programma ricchissimo e un’affluenza record, abbiamo dimostrato che la manifestazione può unire generazioni diverse in un evento unico», afferma Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere. «Quest’anno, l’introduzione di un ospite internazionale ha rappresentato un’importante novità, elevando ulteriormente lo standing della manifestazione e rafforzandone il prestigio su scala nazionale. Siamo già al lavoro per rendere l’edizione 2026 ancora più emozionante e coinvolgente».