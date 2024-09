I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale hanno salvato un uomo che si voleva suicidare. L’intervento di salvataggio dei Carabinieri è stato attivato da un cittadino che ha telefonato al 112 segnalando la presenza di un uomo sul tetto di una casa che si voleva buttare di sotto, davanti agli occhi increduli dei familiari.

Raggiunta l’abitazione, i Carabinieri si sono avvicinati alle mura, avviando una conversazione pacata col soggetto, disperato, che si voleva togliere la vita per una perdita di 80.000 euro che gli era capitata da una compravendita di strumenti finanziari, meglio conosciuta come “Trading online”. Rassicurato dalla presenza dei Carabinieri che lo hanno ascoltato e convinto a desistere, l’uomo si è lasciato aiutare, scoppiando in un pianto liberatorio e ringraziando i militari. Soccorso dai sanitari del 118, il soggetto è stato trasportato in ospedale per accertamenti.