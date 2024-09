La convenzione sottoscritta tra i due partner rappresenta il primo accordo di Mobility Management che viene sottoscritto tra TPER e una ITS Academy, e punta da un lato a favorire la mobilità sostenibile attraverso la promozione di forme di trasporto collettivo nelle aree urbane, e dall’altro a ridurre l’impatto economico degli spostamenti casa-scuola per gli studenti.

La convenzione tra TPER e FITSTIC si inserisce in un accordo quadro stipulato con il Comune di Bologna e prevede uno sconto del 30% sull’acquisto degli abbonamenti personali urbani ed extraurbani degli studenti iscritti ai corsi post-diploma che FITSTIC organizza tra Bologna, Osteria Grande, Imola e Ferrara. Nel perimetro dell’accordo sono inclusi anche i titoli ferroviari “Mi Muovo anche in città”, validi sulla rete Trenitalia Tper, nel caso in cui riguardino tratte che abbiano come uno degli estremi Bologna Centrale, Ferrara o Imola.

FITSTIC si impegnerà, dunque, nel corso dell’anno formativo 2024-25, a promuovere tra i propri studenti l’utilizzo degli autobus urbani ed extraurbani del bacino di Bologna e sulla ferrovia Bologna-Vignola e Bologna-Portomaggiore mediante il rilascio di abbonamenti annuali scontati agli studenti che ne facciano richiesta. Lo sconto applicato sarà del 30% e se ne faranno carico in parti uguali TPER e FITSTIC.

L’acquisto dell’abbonamento in convenzione consentirà agli studenti FITSTIC di accedere anche al servizio di car sharing “Corrente” con il medesimo piano tariffario in vigore per tutti gli abbonati TPER, i quali hanno diritto nel periodo di validità dell’abbonamento ad un bonus gratuito di 10 € (pari a 41 minuti giornalieri), spendibile in automatico ad ogni noleggio di car sharing “Corrente”.

“È questo un nuovo accordo di mobility – dice il direttore Amministrazione Finanza e Commerciale di Tper, Fabio Teti – che si aggiunge alle decine già esistenti e che rappresenta un’importante novità perché per la prima volta un istituto di formazione post diploma sigla questo genere di protocollo per fornire ai propri studenti una mobilità pubblica ecologica e flessibile grazie all’integrazione tra trasporto pubblico locale e sharing Corrente. Come TPER siamo particolarmente lieti di questa novità e siamo certi che con l’abbonamento al TPL in tasca gli studenti FITSTIC potranno vivere la loro mobilità in modo comodo e flessibile anche fuori dall’orario di studio“.

“Siamo orgogliosi di essere la prima ITS Academy a sviluppare a Bologna un accordo di Mobility Management con Tper, permettendo ai nostri studenti e alle nostre studentesse di risparmiare, ma soprattutto contribuendo a quel percorso di transizione ecologica, che di fatto va a braccetto con la transizione digitale di cui quotidianamente FITSTIC si occupa attraverso la sua mission formativa – ha dichiarato il presidente di FITSTIC, Gaudenzio Garavini -. Questo accordo, inoltre, faciliterà il collegamento con due campus che per FISTIC stanno assumendo un ruolo sempre più centrale e che saranno più facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici, grazie allo sconto applicato ai nostri studenti. Mi riferisco a Boom, Knowledge Hub di CRIF, con sede a Osteria Grande, che ospita ben quattro corsi ITS di ambito digitale, e alla sede della Fondazione Fashion Research Italy, in zona Roveri a Bologna che ospita il corso per Fashion Hi-tech and Sustainable Manager. Ancora una volta ci stiamo adoperando per essere il più possibile vicini alle esigenze dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, ma anche per incarnare quello spirito di modernità e di lungimiranza che chi si occupa di futuro non può trascurare.”

L’accordo, entrato in vigore il primo settembre 2024, ha durata annuale.