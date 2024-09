Giovedì e venerdì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno intensificato i controlli in tema di codice della strada in città, in via Emilia Ovest, nei pressi del condominio Lambda, al fine di prevenire commissione di reati e procedere al controllo delle persone e dei veicoli in una località segnata da fenomeni di degrado urbano ed episodi di microcriminalità.

Sono stati controllati 15 veicoli e sottoposti a procedura di identificazione 20 soggetti, taluni gravati da pregiudizi di natura penale. Un 47enne di origini tunisine è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta, dopo aver arrecato disturbo ai cittadini.

Nell’ambito del dispositivo di controllo, nelle località adiacenti è stato fermato alla guida del suo veicolo un uomo di 38 anni, di origini marocchine, che risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’interessato, che non aveva alcuna autorizzazione a lasciare il suo domicilio, è stato arrestato e condotto nella mattinata odierna al Tribunale di Modena per il giudizio con rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato la misura precautelare adottata dai militari, disponendo per l’indagato il ripristino della detenzione domiciliare.