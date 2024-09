Questa mattina intorno alle 10:30, i Vigili del fuoco di Medicina sono intervenuti in soccorso di un cacciatore che ha accusato un malore in via San Tomaso. La zona si presentava fangosa e inaccessibili agli automezzi. L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Imola.