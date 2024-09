Riprendono dopo la pausa estiva gli incontri informativi nei quartieri per prevenire il fenomeno delle truffe. Sono rivolti in particolare alla popolazione over 65, vittima di scippo, rapina, estorsione, furto e truffa e hanno l’obiettivo di dare strumenti per riconoscere le situazioni di potenziale pericolo e le misure da mettere in atto per difendersi.

Il primo appuntamento è in programma domani, giovedì 26 settembre alle 17, nella Casa di quartiere Lunetta Gamberini, via degli Orti 60, nel quartiere Santo Stefano.

“Il Comune di Bologna è da sempre impegnato nel contrasto alle truffe e nel sostegno agli anziani che ne sono vittima – dichiarano la Capo di Gabinetto Matilde Madrid e l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo -. La campagna di prevenzione è una parte importantissima di questo lavoro, che portiamo avanti anche grazie all’esperienza della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine.

Dal 2017 a oggi, grazie alle realtà che hanno aderito al Protocollo di intesa per prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe, abbiamo sostenuto tantissimi anziani che hanno richiesto il contributo del Comune e i servizi gratuiti di supporto psicologico. Un impegno che intendiamo proseguire e rafforzare, insieme ai nostri partner, mettendo in campo nuove azioni di sostegno e soprattutto prevenzione. È fondamentale che ogni cittadino sia sensibile e informato rispetto a questo fenomeno e possa impegnarsi per contrastarlo”.

Di seguito tutti gli incontri nei quartieri: