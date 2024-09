Nella serata di ieri, presso l’Istituto Penale per Minorenni di Bologna, alcuni detenuti hanno appiccato fuoco ad una cella di pernottamento, oltre a generare disordini vari ma senza alcune conseguenze gravi. Sul posto sono corsi altri agenti fuori servizio e i soccorsi sanitari.

A darne notizia sono Giuseppe Castiglione Saggiomo e Giuseppe Merola della Federazione Sindacati Autonomi CNPP “che esprimono compiacimento per l’operato dei poliziotti penitenziari in servizio, i quali hanno gestito con equilibrio l’evento critico senza che si siano registrate alterazioni o danni per l’ordine e la sicurezza”.

“Ormai da tempo – continua Domenico Pelliccia Segretario Generale Aggiunto del sindacato – l’apparato carcerario minorile sta attraversando delle serie difficoltà, dettate da diversi fattori, da Milano a Palermo, con continue esposizioni a rischi per il personale di Polizia Penitenziaria. Servono risposte certe e concrete che possano aderire al reale fabbisogno organizzativo e gestionale degli istituti penali per minorenni e centri di prima accoglienza”.