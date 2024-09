E’ venuto a mancare oggi il prof. Alberto De Bernardi, docente dell’Università di Bologna dove ha diretto il Dipartimento di Discipline storiche, dal 2003 al 2009. A lui si deve la fusione che ha portato all’attuale Dipartimento di Storia Culture Civiltà – DISCI dell’Alma Mater.

Intellettuale a tutto tondo, è stato capace di coniugare ricerca scientifica, didattica della storia, impegno politico, di trascendere barriere disciplinari e di muoversi su più livelli di conoscenza. Il prof. De Bernardi era soprattutto alimentato da una passione inesauribile, da un grande spirito di iniziativa, da una verve genuina e anche da una contagiosa ironia.

E’ stato Presidente dell’Istituto Parri, Vicepresidente dell’Insmli, Direttore editoriale della Bruno Mondadori, Fondatore di Storicamente.org, presidente di REFAT, Rete internazionale per la studio del fascismo, autoritarismo, totalitarismo e transizioni verso la democrazia, e della Fondazione PER – Progresso, Europa, Riforme.

******

Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore

Il Sindaco di Bologna esprime a nome dell’Amministrazione comunale il cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Alberto De Bernardi, professore di Storia contemporanea dell’Università di Bologna ed ex presidente dell’Istituto Parri scomparso oggi.

Lo ricordo come un grande e appassionato studioso del fascismo e dell’antifascismo che ha saputo insegnare a tutti i livelli: accademici, con la produzione di importanti testi scolastici, e attraverso la rete degli Istituti per la storia del movimento di Liberazione che lo ha visto impegnato anche come presidente del nostro Istituto Parri”.

Un ricordo di Stefano Mazzetti Presidente regionale Italia Viva Emilia-Romagna

“Oggi è scomparso Alberto De Bernardi, per tutti noi il Prof.

Fine intellettuale, un riformista, ma soprattutto un uomo di grande passione politica, capace di quel sorriso e di una ironia unica.

Per me, ci lascia un amico. Mi mancheranno le lunghe telefonate e le risate nei momenti conviviali. Un abbraccio ai famigliari. Ciao Prof”.