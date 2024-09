Avviato un nuovo e importante progetto di doposcuola “Il Ponte” dedicato alle ragazze e ai ragazzi che frequentano le scuola secondaria di 1° grado G.Simoni (fascia di età 11-14 anni) nel Comune di Medicina.

Sostenuto fortemente dall’Amministrazione comunale, il doposcuola è supportato dall’Istituto Comprensivo di Medicina e sarà gestito dalla Cooperativa Solco Ida Poli all’interno dei locali delle scuole medie G. Simoni.

Un progetto in linea con l’offerta formativa dell’IC che andrà a integrare le attività didattiche di insegnamento-apprendimento per questo ciclo di istruzione e che va a completare i vari servizi offerte alle famiglie come il pre, inter e post scuola.

L’Amministrazione ritiene che “Il Ponte” sarà un punto di riferimento rilevante per le studentesse e gli studenti delle scuole medie del territorio. Uno spazio pomeridiano di aiuto compiti che ha l’obiettivo di migliorare il benessere scolastico e che permetterà anche alle famiglie di conciliare i tempi di vita-lavoro.

Il doposcuola sarà attivo dal 30 settembre 2024 al 30 maggio 2025 nei seguenti orari: dalle 12.55 alle 17 per chi usufruisce del servizio mensa; dalle 14 alle ore 17 per chi non usufruisce del servizio mensa.

«È con grande soddisfazione che, malgrado i tempi molto stretti, siamo riusciti ad attivare questo nuovo servizio nell’interesse dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze e delle loro famiglie. Ringrazio il dirigente dell’IC Paolo Castellana e la Coop. Ida Poli per la preziosissima collaborazione» – dichiara l’Assessore all’Istruzione Dilva Fava.