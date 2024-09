Dalla fine dello scorso mese di agosto era agli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata commessa in un’altra provincia. Nonostante ciò, dagli inizi di settembre ad oggi l’uomo è evase per ben sei volte. La prima volta ha dichiarato di essere “uscito perché faceva caldo e non voleva stare a casa”, l’ultima – ieri pomeriggio – per “recuperare uno zaino”.

Sussistendo la flagranza di reato, con l’accusa di evasione i carabinieri della stazione di Correggio hanno arrestato un 30enne residente in paese, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.