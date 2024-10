I Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna un 32enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sospettato di essere dedito alla coltivazione di sostanze stupefacenti e alla detenzione ai fini di spaccio, è stato attenzionato dai militari nei suoi movimenti; infatti, in mattinata, i Carabinieri della Stazione di Sesto Imolese hanno bussato alla sua porta e, informandolo del motivo della loro “visita”, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare.

Durante tali operazioni, i militari hanno complessivamente rinvenuto, in varie zone dell’abitazione e pertinenze: 12 piante di cannabis indica con infiorescenza di altezza variabile, una scatola contenente 770 grammi circa di marijuana, un barattolo contenente 200 ml circa di estratto di olio ricavato dalla marijuana, nonché vario materiale utilizzato per la coltivazione, la lavorazione e lo stoccaggio della sostanza stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato tutto sequestrato e la droga consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (L.A.S.S.) del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna per le successive analisi di tecniche di laboratorio; l’uomo, invece, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.