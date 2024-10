Un percorso formativo gratuito di tre giorni a Bologna dedicato a potenziare le competenze come gestori di studi professionali, fare networking e rimanere al passo con le ultime tendenze e innovazioni nel settore legale e contabile organizzato da Partner d’Impresa, un network interdisciplinare in franchising di oltre 200 professionisti in Italia con sede principale a Bologna, che riunisce commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, esperti in privacy, sicurezza e finanza agevolata, e che si occupa di sviluppare piani strategici di sviluppo per le imprese.

Gli appuntamenti del percorso “Strategie vincenti per professionisti moderni” sono incontri gratuiti, dalle 9,30 alle 18,30, organizzati a Bologna presso l’Hotel Airport (via Marco Emilio Lepido 203/14) nei mercoledì 2 ottobre, 30 ottobre e 27 novembre, al fine di lavorare sull’innovazione del proprio studio professionale, scoprendo diverse metodologie organizzative e gestionali; un’occasione per fare networking, scambiando idee, sviluppando collaborazioni e confrontandosi sulle proprie case history.

Sarà possibile seguire tutto il percorso formativo o gli eventi singolarmente; ognuno verterà su focus differenti. L’incontro inaugurale del 2 ottobre sarà dedicato al tema della trasformazione digitale come leva di crescita della propria attività, dove verranno presentate strategie comprovate nella gestione dei clienti. Il 30 ottobre la formazione sarà invece dedicata al tema della delega come strumento fondamentale per lo sviluppo del business; sarà poi organizzato un momento specifico sugli applicativi che può avere l’intelligenza artificiale nel miglioramento dell’efficienza e delle performance. Un ultimo focus sarà poi dedicato alla gestione finanziaria. Infine, il 27 novembre ci si confronterà su come migliorare i processi di comunicazione dei propri servizi e a come gestire il passaggio generazionale del proprio studio professionale, al fine di divenire portavoce di una cultura preventiva in tal senso anche verso i propri clienti.

Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi al sito https://www.partnerdimpresa.it/corsi/strategie-vincenti-per-professionisti-moderni