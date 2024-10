Il progetto di risanamento acustico lungo l’A1, atteso da diversi anni, verrà presentato insieme al cronoprogramma dei lavori previsti martedì 8 ottobre, alle 21, presso la Sala del Consiglio in Municipio, a Rubiera. Saranno i tecnici di Autostrade per l’Italia ad incontrare i cittadini Rubieresi coinvolti, in particolare quelli residenti frazioni di Fontana e San Faustino.