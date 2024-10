Riaprirà martedì 8 ottobre alle ore 7 la strada Fondovalle Savena, chiusa nel tratto dal km 6+350 (intersezione con via Monte Adone, in Comune di Pianoro) al km 18+770 (intersezione con la SP 59 tra i Comuni di Monzuno e Loiano) dalla notte tra il 18 e il 19 settembre scorso, a causa dell’erosione di parte della carreggiata dovuta all’esondazione del torrente Savena.

In queste settimane, le ditte e i tecnici incaricati dalla Città metropolitana di Bologna hanno provveduto ad alcuni lavori, mantenendo la strada chiusa al traffico, come spiegato con periodici aggiornamenti ai Sindaci del territorio. Questa chiusura ha consentito quanto più rapidamente possibile non solo la riapertura della strada a doppio senso di circolazione, in un breve tratto su un bypass provvisorio di fianco alla carreggiata ordinaria, ma anche l’impostazione dei lavori di ripristino definitivo, in modo da renderli quanto più possibili compatibili con il mantenimento del traffico veicolare nelle due direzioni, nei prossimi mesi. I lavori sono stati finanziati in somma urgenza con risorse proprie di Città metropolitana di Bologna.