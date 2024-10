Si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 19, presso la sala conferenze della sede municipale, un incontro dedicato al controllo di vicinato volto, in particolare, alla costituzione di un nuovo gruppo nella zona di via Gobetti a Formigine. Saranno presenti la comandante della Polizia locale Susanna Beltrami e alcuni coordinatori che potranno illustrare il funzionamento di questi gruppi di cittadini interessati a presidiare la zona nella quale abitano, cooperando con la Polizia locale.

Le segnalazioni puntuali dei componenti vengono fatte al coordinatore del gruppo, che si mette immediatamente in contatto con le Forze dell’Ordine, rendendo possibile un presidio del territorio in grado di scoraggiare eventuali malintenzionati.

Per novembre, è previsto l’avvio del gruppo che si è attivato quest’estate in via Aurora Fornaciari, mentre si raccolgono ulteriori adesioni per la costituzione di un altro gruppo in via don Minzoni.

Gli agenti della Polizia locale sono a disposizione per qualsiasi approfondimento nel merito, scrivendo a polmun@comune.formigine.mo.it, oppure telefonando al numero: 059/557733.

E’ inoltre possibile fare segnalazioni o fornire la propria adesione ai gruppi di controllo di vicinato agli operatori di Polizia locale che in questi giorni si stanno recando con l’ufficio mobile agli ingressi delle scuole per intercettare le famiglie di bambini e adolescenti, non solo al fine di sensibilizzare la comunità sul rispetto delle regole della strada. Infatti, l’ufficio mobile rientra in un ampio progetto di polizia di prossimità che porta gli agenti a incontrare i cittadini al di fuori dalle solite sedi, con un’attenzione particolare alle frazioni.