Anche Correggio abbraccia la giornata nazionale degli amici dei musei. E prepara un programma da non perdere.

Domenica 13 ottobre, in collaborazione con la locale “Associazione Amici del Correggio e del Museo Civico Il Correggio”, è stata organizzata per l’intera giornata una visita guidata ai capolavori allegriani e alle copie delle opere del Correggio, custodite all’interno del Museo Civico. Le visite saranno condotte da due relatori di conclamata fama: il prof. Giuseppe Adani e la prof.ssa Renza Bolognesi con una sorpresa per tutti i partecipanti. Saranno infatti esposte per la prima volta due copie antiche di opere del Correggio di proprietà privata i cui autori restano ignoti: una “Madonna del latte” ed una “Madonna della cesta”, entrambe di pregevole fattura. Un’occasione in più per visitare la collezione permanente del Museo Civico. Queste copie, poi, rimarranno esposte in Museo per gentile concessione della proprietà, fino alla fine dell’anno. L’ingresso per l’intera giornata sarà libero e gratuito senza obbligo di prenotazione.

La Giornata Nazionale degli Amici dei Musei 2024 si configura come una grande celebrazione congiunta del volontariato culturale attivo nella tutela e valorizzazione del Patrimonio artistico a mezzo di una Giornata di eventi culturali di varia natura (conferenze, talk, convegni, concerti, visite guidate etc…) organizzati gratuitamente dai volontari iscritti alle Associazioni facenti parte della Federazione Italiana degli Amici dei Musei.

La Federazione Italiana degli Amici dei Musei, FIDAM, costituita nel 1975, è una Associazione culturale senza fini di lucro, che riunisce e coordina, nel pieno rispetto della loro indipendenza, oltre 70 associazioni culturali animate da centinaia di volontari, i quali mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per la causa della tutela e valorizzazione del patrimonio museale e culturale italiano.

***************

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, anche a Correggio domenica 13 ottobre verranno proposte attività e proposte per famiglie con bambini in età scolare e prescolare.

Il tema proposto per l’edizione 2024, “UN MUSEO GREEN”, sarà incentrato sulla sostenibilità am bientale in campo culturale. Il Museo di Correggio partecipa ormai da diversi anni a questa giornata proponendo laboratori sempre diversi ai giovani visitatori e alle loro famiglie. Quest’anno il laboratorio, condotto da Olga Guerra, utilizzerà esclusivamente materiali di recupero e di origine naturale per uniformarsi al tema nazionale. Ai piccoli amici che giungeranno in Museo sarà proposta la produzione di segnalibri autunnali (realizzati con foglie, fiori secchi, bacche, cortecce …), micro-giardini in scatola ed eco-candele. Il laboratorio si terrà presso l’aula didattica del Museo Il Correggio nella giornata di domenica 13 ottobre alle ore 16 per bambini dai 3 ai 10 anni. La presenza di un genitore è considerata obbligatoria fino ai 5 anni. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria. La prenotazione può essere effettuata scrivendo a museo@comune.correggio.re.it o telefonando al Museo (0522 691806) nei giorni e orari di apertura.