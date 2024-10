Hanno preso il via i lavori di rimozione del castello di Camelot, nell’area recintata del parco Amendola sud, che verrà sostituito con un nuovo castello dalle linee più moderne. L’area gioco, che rimarrà a tema storico-medievale, sarà completata con una pavimentazione antitrauma in gomma colata.

I lavori, che arriveranno a conclusione entro fine anno, hanno un costo di circa 65 mila euro e saranno effettuati a cura di Sarba spa di Fossoli, che ha ideato un nuovo gioco appositamente per l’area al parco Amendola.

Quello in partenza si aggiunge a diversi altri interventi effettuati da inizio anno a oggi per rendere le aree gioco più sicure e fruibili. Dopo il primo grosso intervento a febbraio nell’area di via Nicoli di circa 250 metri quadrati completamente rinnovata e inclusiva e la posa di un nuovo gioco al parco Divisione Acqui (un’altalena a cestone inclusiva), a seguire sono stati posati altri 18 nuovi arredi ludici e sportivi in maniera diffusa su tutto il territorio.

In particolare, ai Giardini Ducali sono stati installati due nuovi giochi, è stata messa in sicurezza l’area la cui pavimentazione risultava scivolosa ed è stato installato uno specifico cartello che la caratterizza come area giochi per bambini. In via Silingardi è stata riaperta l’area giochi dopo la rimozione di un arredo ludico ormai vetusto, sono stati installati tre nuovi giochi e spostati altri due. È stata infine fatta manutenzione alla pavimentazione. In piazza Matteotti, nell’area ludica in prossimità della giostra privata, è stata installata un’altalena con un piccolo cestone, è stata fatta manutenzione degli altri arredi esistenti e dotata l’area di un cartello specifico che la caratterizza come area giochi per bambini. Al parchetto in zona Esselunga sono stati installati un’altalena e un piccolo scivolo; nell’area verde di fronte alle Don Milani, in risposta a una petizione, sono stati ripristinati gli arredi ludici e accanto all’unico gioco a molla rimasto sono stati inseriti un piccolo castello con scivolo e un bilico. Al parchetto di Marzaglia vecchia è stata rimossa la pavimentazione vetusta, inserita una nuova torretta scivolo e manutenuti gli altri giochi esistenti; al parco Melotti di Cognento, a fronte di alcune rimozioni, è stato inserito un nuovo arredo ludico a forma di nave; nell’area verde in via Milano è stata recuperata la caldana di una vecchia pavimentazione e inserita un’altalena; mentre al parco lago di Modena est, nell’ambito di un intervento di riqualificazione integrata, è stata inserita un’altalena inclusiva con seggiolino, raggiungibile anche da persone con disabilità motoria, sono stati manutenuti i giochi esistenti e realizzato un nuovo campetto da basket.

Oltre agli interventi più corposi, grazie al finanziamento di un piano di monitoraggio e ispezione di ogni singolo arredo presente sul territorio (sia nei parchi che nelle scuole), sono state inoltre svolte (e continueranno a esserlo) piccole e continue manutenzioni che ‘non si vedono’ ma che garantiscono la fruizione dei giochi in sicurezza.

Gli interventi di sistemazione delle aree gioco sono stati anche l’occasione per contribuire alla desigillazione del territorio grazie alla rimozione di vecchie pavimentazioni rimaste, necessaria anche per ripristinare condizioni di decoro del verde. Interventi di questo genere sono stati effettuati, per esempio, al parco Rubes Triva, nell’area verde di via Anzio, al parco Amendola sud e al parco della Repubblica.