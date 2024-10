Giovedì 17 ottobre, alle ore 18.30 presso la biblioteca comunale “Paolo Monelli” al BLA di Fiorano Modenese, Paola Capriolo, scrittrice e traduttrice milanese, rilegge l’opera di Kafka “Il castello”, nell’ambito della rassegna “100 di inquietudine”, proposta dalle biblioteche del Sistema bibliotecario intercomunale di Sassuolo.

Quattro appuntamenti nel mese di ottobre a ingresso libero e gratuito con autrici e autori contemporanei che rileggono l’opera di Kafka, in dialogo con Fabiano Massimi, scrittore e docente della scuola Holden.

scrittore di illuminante attualità, scomparso cent’anni fa vicino a Vienna. Con la sua prosa visionaria e perturbante, Franz Kafka, ha scavato nelle profondità dell’animo umano, svelandone angosce e contraddizioni.

Paola Capriolo, scrittrice e traduttrice milanese che ha collaborato anche alle pagine culturali del Corriere della Sera, ha tradotto dal tedesco all’italiano l’ultimo romanzo dello scrittore boemo e forse anche la più ambigua e paradossale, “Il castello” (Einaudi 2002), di cui parlerà nell’incontro al BLA di giovedì 17 ottobre,

Il ciclo di incontri su Kafka si concluderà sabato 26 ottobre alla Biblioteca Mabic di Maranello con Giorgio Fontana (La metamorfosi).

Paola Capriolo, nata a Milano nel 1962, ha esordito nel 1988 con la raccolta di racconti La grande Eulalia. In seguito ha pubblicato altre opere di narrativa, l’ultima delle quali Irina NiKolaevna o l’arte del romanzo (2023). I suoi libri hanno vinto diversi e importanti premi e sono tradotti in varie lingue. È anche autrice di libri per ragazzi (tra cui Il primo bambino del mondo).

Affianca all’attività di scrittrice anche quella di traduttrice dal tedesco, specie dei classici della letteratura tedesca, da Goethe a Kafka, da Kleist a Thomas Mann. Ha scritto anche alcuni saggi su questi autori.