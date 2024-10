Prende il via al Teatro Duse di Bologna DUSEracconti – storie di donne, il ciclo dedicato alle grandi interpreti e autrici femminili. A dare il là al percorso, giovedì 24 ottobre (ore 21), sarà Emanuela Grimalda con il suo spettacolo ‘Dio è una signora di mezza età’, diretto da Massimo Navone e prodotto da La Contrada Teatro Stabile di Trieste.

Questo monologo a 5 personaggi, pieno di brio e intelligenza, ci fa ridere di noi stessi alle prese con un mondo impazzito come la maionese e in cui è sempre più difficile destreggiarsi, ma ci fornisce anche un esilarante manuale di sopravvivenza contemporanea. E allora forse possiamo, attraverso una galleria di personaggi “matti e disperatissimi”, sempre in bilico tra pagare le bollette e il bisogno di Eternità, trovare una via d’uscita.

Se Dio fosse una donna le cose andrebbero meglio? Si chiede Grimalda che da anni affianca a ruoli di successo al cinema e televisione una personale ricerca di scrittura comica. Di certo farebbe il miracolo di trovare un asilo nido, sarebbe ubiquo come solo una donna sa essere, ma anche insicuro, perché una donna, anche se è Dio, fa fatica a crederci.

In scena, dunque, ci sarà un Dio che inciampa nei Buchi Neri ma è capace di creare galassie e ottimi tiramisù. E in attesa Del Giudizio Universale il vero quesito che tormenta l’attrice è: “ma se il Diavolo veste Prada, Dio cosa si deve mettere?”.

Info: Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it