Dopo il grande successo della prima edizione, TIME ON SHOW torna a BolognaFiere dal 24 al 27 Ottobre, con una selezione ancora più ricca e raffinata di orologi esclusivi, vintage e rari, ospitando alcuni tra i più importanti rivenditori e collezionisti.

Nel salotto incastonato all’interno della prestigiosa cornice di Auto e Moto d’Epoca, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare e acquistare pezzi unici da collezione, offerti da espositori di fama internazionale, in un ambiente esclusivo e sofisticato, che celebra l’arte e la passione per l’orologeria, interagendo direttamente con i più accreditati rivenditori e appassionati di orologi vintage.

L’alta orologeria è un’arte che affascina per la precisione e lo stile senza tempo, e TIME ON SHOW offre ai visitatori l’opportunità unica di vivere l’esperienza di questo universo di lusso e raffinatezza.

Time on show, ideato da Pier Luigi Santi, ha un comitato organizzatore di tutto prestigio. Ne fanno parte Auro Montanari, conosciuto come “John Goldberger”, Paolo Borgomanero e Davide Parmegiani.

Ogni espositore presente è stato attentamente selezionato dal Comitato di TIME ON SHOW, garantendo una vetrina esclusiva dei pezzi più pregiati e rari.

Main partner dell’evento è la Riva, il marchio simbolo di eccellenza nautica e lusso senza tempo. Riva allestirà una magnifica Riva Lounge all’interno del salone, offrendo un elegante spazio per rilassarsi e godersi l’atmosfera. Con un servizio di ristorazione di alta qualità, la Riva Lounge garantirà ai visitatori un’esperienza unica e indimenticabile, fondendo eleganza, comfort e stile.

Questa collaborazione tra Riva e TIME ON SHOW rappresenta una fusione perfetta tra due mondi che condividono una passione comune per l’artigianato di alta qualità e il design senza compromessi. Da una parte, i leggendari motoscafi Riva incarnano la maestria nautica; dall’altra, TIME ON SHOW esprime il meglio dell’orologeria da collezione, creando un’alleanza che celebra il lusso in tutte le sue forme.

Tra le collaborazioni di maggior prestigio è il partner strategico, Monaco Legend Group, una delle principali case d’asta mondiali.

Questa partnership garantisce una presenza di orologi unici e di altissimo valore, arricchendo ulteriormente l’offerta di TIME ON SHOW e aggiungendo un tocco di eccellenza che renderà l’evento ancora più straordinario.

Diversi sponsor si confermano sempre più affini e vicini a Time on Show come Netjets, la più grande realtà per Jet Privati e AON, il più grande ed importante broker assicurativo globale.

Per chi desidera vivere un’esperienza di lusso e raffinatezza, immerso nel mondo degli orologi da collezione, TIME ON SHOW 2024 è un appuntamento imperdibile.

Si può accedere a Time On Show acquistando il biglietto di Auto e Moto d’Epoca e registrandosi sul sito www.timeonshow.com