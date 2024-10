CGIL CISL UIL di Bologna, di fronte all’ennesimo gravissimo incidente avvenuto alla Toyota Cesab di Bologna, esprimono la vicinanza e la solidarietà di tutto il mondo del lavoro innanzitutto alle famiglie dei due lavoratori, giovanissimi, che hanno perso la vita, e a tutti i lavoratori e le lavoratrici della Toyota.

Cgil Cisl e Uil di Bologna sostengono lo sciopero indetto da Fim Fiom Uilm per l’intera giornata e per l’intero territorio provinciale per la giornata di domani, venerdì 25 ottobre.

CGIL CISL e UIL invitano a organizzare in tutti i luoghi di lavoro, sempre nella giornata di domani, assemblee sindacali sul tema della salute e della sicurezza o iniziative decise dalle rsu aziendali.

CGIL CISL UIL richiamano tutte le istituzioni ad attivare tavoli specifici su salute e sicurezza a tutti i livelli e laddove già presente a fronte di accordi sottoscritti, a dare concretezza a questi luoghi di confronto che devono generare pratiche e scelte concrete per affermare il principio della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Domani saremo impegnati con i nostri attivisti e volontari sul territorio e portare aiuti e solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione. Esporremo una fascia a lutto perché quanto avvenuto alla Toyota è un disastro per tutta la città.