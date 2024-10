Già nel corso della giornata di ieri, in risposta all’ennesima strage sul lavoro, nelle fabbriche

metalmeccaniche del territorio è iniziata la mobilitazione: le nostre Rsu hanno affisso ai

cancelli bandiere con il drappo nero, cartelli e striscioni con scritto “Basta Morti sul Lavoro”

e organizzato dentro le aziende momenti di raccoglimento e di sensibilizzazione con le

colleghe e i colleghi.

Migliaia di messaggi di vicinanza e solidarietà sono giunti da ogni parte del Paese, da da

lavoratrici/tori e rappresentanze sindacali di ogni settore.

Oltre agli altri stabilimenti italiani, anche gli stabilimenti Toyota di Svezia e Francia hanno

scioperato in solidarietà dei colleghi morti e feriti. I metalmeccanici e le metalmeccaniche bolognesi hanno capito che era necessario rispondere alla brutalità e alla normalizzazione delle morti sul lavoro con lo sciopero, rinunciando al proprio salario ma restituendo valore alla vita di chi lavora.

Nonostante la nostra città stia vivendo una tragedia nella tragedia, i primi dati sull’adesione

allo sciopero di 8 ore proclamato per oggi 25 Ottobre 2024, ci restituiscono una grande

riuscita dello sciopero:

Automobili Lamborghini produzione 90%, Marelli Europe 90%, Ducati Motor produzione

80%, Guide Ducati 90%, Bcube 95%, AMA 85%, Gaggia spa 80% produzione, Beghelli

70%, Alberto Sassi 70%, Bonfiglioli Riduttori produzione 70%, Emag 90%, Ravaglioli 90%

Brume 70%, Minarelli 60%, Marzocchi Pompe produzione 90%, Fini Compressori 60%,

Corazza 70%, Euroricambi produzione 50%, Ducati Energia 60%, Interpump 60%,

Carpigiani 50%, IMA 40%.

Con grande senso di responsabilità abbiamo fatto una scelta sofferta ma necessaria,

condividendo di non organizzare una manifestazione pubblica in cui far convogliare tutta la

rabbia, l’indignazione e il dolore che abbiamo provato e che abbiamo raccolto dalle migliaia

di lavoratrici e lavoratori che rappresentiamo.

Questa mattina insieme a piccole delegazioni di delegate/i abbiamo portato vicinanza e

supporto alle lavoratrici e ai lavoratori della Toyota che hanno deciso spontaneamente di

ritrovarsi davanti ai cancelli dell’Azienda, scegliendo di stringersi insieme in questo

tremendo momento e dando l’importante e onorevole messaggio di voler affrontare

collettivamente questa tragedia.

Oggi è il momento della rabbia e della mobilitazione nelle fabbriche, dobbiamo però

necessariamente trovare un periodo successivo alla rabbia di progettualità e di confronto

sistematico con Aziende e Istituzioni per far si che non succedano mai più tragedie come

quella avvenuta in Toyota.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere assunto in una discussione

permanente che coinvolga tutto il territorio: nei prossimi giorni, come Fim Fiom Uilm di

Bologna, formalizzeremo la richiesta di attivare il tavolo sulla sicurezza della città

metropolitana.

La sicurezza è un problema reale che va affrontato sistematicamente con serietà e senso di

responsabilità.

(FIM – FIOM – UILM di Bologna)