L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in collaborazione con Ausl di Modena organizza, a Fiorano Modenese, una serata rivolta alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni che frequentano i servizi educativi, dal titolo “Dialoghi sulla salute”.

Martedì 29 ottobre, alle ore 18.00 a Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano, la pediatra Chiara Bonvicini e Matteo Lei del coordinamento pedagogico dell’Unione interverranno per dare informazioni e indicare strategie per tutelare il benessere dei bambini nella vita quotidiana.

L’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti (massimo 100 disponibili).