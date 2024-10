Con l’ultimo appuntamento di ieri è terminata l’edizione 2024 delle ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre: un ricco programma che, tra tutti e quattro i weekend del mese, ha visto svolgersi 81 iniziative equamente distribuite tra il sabato e la domenica, più altre 8 che causa maltempo sono state annullate.

Il tutto, come da tradizione, accompagnate dal mercato ambulante della domenica mattina in tutto il centro storico cittadino e dai negozianti in sede fissa “aperti per fiera” anche la domenica con sconti, iniziative e promozioni.

Un mese di Ottobre che, nonostante il maltempo di domenica 20 abbia imposto l’annullamento di alcune iniziative, prevalentemente rivolte ai più piccoli, ha riposto al centro la città e le sue associazioni, con un’attenzione particolare alla cultura, alla storia ed allo sport.

In piazza Garibaldi, che in tutte le domeniche del mese ha preso il nome di “Piazza Olimpica”, sono arrivate cinque medaglie olimpiche: i tre ori di Ekatrina Antropova (2024), Stefano Baldini (2024), Claudio Vandelli (1984), l’argento di Elisa Iorio (2024) ed il bronzo paralimpico di Ana Maria Vitelaru, intervistata in compagnia del capitano della Nazionale di calcio Amputati Francesco Messori.

Le aperture straordinarie con visite guidate gratuite di Palazzo Ducale, le mostre allestite su tutto il territorio e la restituzione, in Biblioteca Cionini, di una copia del Codice Giustiniano datato 1501, hanno posto l’accento sulla Cultura mentre le tantissime iniziative realizzate dalle Associazioni cittadine hanno sottolineato il valore del terzo settore e l’importanza di welfare e rispetto dell’ambiente.

“Si è trattato di uno straordinario lavoro corale – sottolinea l’Assessore al Commercio ed alla Cultura Federico Ferrari – per il quale ringrazio tutte le associazioni, ad iniziare dal Comitato Commercianti del Centro Storico – la squadra operai di Sgp, gli uffici comunali ma anche le singole realtà cittadine, siano esse società sportive, aziende private o commercianti, ambulanti e in sede fissa, che hanno voluto contribuire a realizzare un mese intero di appuntamenti a cui hanno preso parte decine di migliaia di persone. Riuscire a mantenere alto il livello di una Fiera tanto impegnativa, articolata in quattro weekend consecutivi, non è semplice ma, grazie al contributo di tutti credo si possa affermare che, in poche settimane di lavoro, siamo riusciti ad ottenere qualcosa di valido e importante: ora avremo davanti un intero anno di tempo per organizzare la prossima edizione che puntiamo a rendere ancora migliore ed ancora più partecipata”.