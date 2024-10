Un uomo di 78 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi intorno alle 14:00 sulla via Emilia. a Calerno di Sant’Ilario d’Enza. Si tratta di William Colli, residente a Sant’Ilario d’Enza di cui è stato il sindaco negli anni Settanta. Colli era alla guida di un’autovettura che si è scontrata frontalmente con un camion. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. William Colli era molto conosciuto nel reggiano: era stato anche presidente della Lega delle cooperative di Reggio Emilia negli anni Novanta.

Sul posto, oltre ai Sanitari inviati dal 118 con eliambulanza, i Vigili del fuoco e la Polizia locale dell’Unione Val d’Enza. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con via Emilia chiusa e traffico deviato.